رسميا - أرسنال يضم مدافع فلامنجو على سبيل الإعارة

أعلن نادي أرسنال ضم بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويبلغ الإسباني بابلو ماري من العمر 26 عاما وساهم في فوز فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وسبق لماري اللعب لأندية ريال مايوركا وجيرونا وديبورتيفو لاكورونيا وأخيرا مانشستر سيتي الذي انتقل منه إلى فلامنجو.

وكشف الموقع الرسمي لنادي أرسنال عن وجود بند أحقية الشراء للجانرز بعد نهاية فترة الإعارة.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

ولعب بابلو ماري مع فلامنجو 22 مباراة بعد انضمامه إلى الفريق البرازيلي في يوليو الماضي من مانشستر سيتي.

وسبق لـ بابلو ماري المشاركة في كأس العالم للأندية وشارك في مباراتي فريقه كاملة أمام الهلال السعودي وليفربول.

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