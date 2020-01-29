مدرب دجلة: أداء الزمالك ساعدنا على التعادل.. ونعاني من إهدار الفرص السهلة

قال محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة، إن فريقه استفاد من ميزة إضافية منحها باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال مباراة الفريقين، التي انتهت بالتعادل 1-1، يوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري.

وأضاف عبد الواحد عبر إذاعة الشباب والرياضة "أداؤنا جيد رغم تقدم الزمالك وامتلاكه للاعبين على أعلى مستوى، لكننا لم نستعجل ونلجأ للكرات الطويلة".

وأشار "كما أن الزمالك ساعدنا، لأنه لم يضغط من الأمام بل ترك ثلث الملعب لنبدأ الهجمة من الخلف بهدوء".

ونوه مدرب دجلة "نعاني من مشكلة إهدار الفرص، ونعمل على تلافيها في التدريبات، نخلق 6 فرص في كل مباراة، كان من الوارد أن نخسر، فالزمالك لديه إمكانيات فردية، ونندم على الفرص الضائعة مثلما حدث في مباريات أخرى".

واستطرد "نقطة أمام الزمالك أو الأهلي، تعد خطوة إيجابية، إلا أنا مركزنا لا يليق بنا أو بإمكانيات لاعبينا".

وأوضح في ختام تصريحاته "عبد الكبير الوادي أصيب يوم الإثنين في المران، لذا تم استبعاده من التشكيل الأساسي، وشارك مكانه رفيق كابو".

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