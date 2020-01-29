تنس - بعد مباراة تجاوزت 4 ساعات.. ثيم يُقصي نادال من ربع نهائي أستراليا المفتوحة

نجح دومينيك ثيم لاعب النمسا والمصنف الخامس عالميا في إقصاء الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة واحدة من البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

ونجح ثيم في حسم تأهله للمربع الذهبي بالفوز بثلاث مجموعات مقابل واحدة في مباراة تجاوزت الأربع ساعات واستمرت لمدة 4 ساعات و12 دقيقة.

وحسم ثيم أول مجموعتين بنتيجة 7-6 و7-6 بعد اللجوء لشوط كسر التعادل قبل أن يعود نادال مجددا ويفوز بالمجموعة الثالثة 6-4.

وفي المجموعة الرابعة وصلت الإثارة ذروتها بعد أن تعادل الثنائي بنتيجة 6-6 ويتم اللجوء لشوط كسر التعادل، وعاد نادال بالنتيجة بعد التأخر قبل أن يحسم ثيم تأهله 8-6.

ويتأهل ثيم لمواجهة الألماني أليكسندر زفيريف في المربع الذهبي بعد إقصاء ستان فافرينكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتقام المباراة الأخرى بين روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش في العاشرة والنصف من صباح غد الخميس.

وعلى مستوى السيدات تأهلت الإسبانية جابرين موجوروزا لمواجهة الرومانية سيمون هاليب في نصف النهائي.

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