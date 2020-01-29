كليوباترا يعلن انتقال جناحه معارا لـ الأهلي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الرسمي انتقال علي الملواني جناح فريق الشباب إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتواجد اليوم الأربعاء أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي ومعه أحمد الكيلاني المدير الإداري لفريق سيراميكا كليوباترا وقاما بإنهاء كافة الإجراءات.

وكان الأهلي قد أعلن ضم محمد ناصر مدافع فريق سيراميكا الشاب ولاعب مواليد 99 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف موقع سيراميكا كليوباترا أن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة قد تلقى اتصالات من مسؤولي الأهلي وكذلك فاكس رسمي لضم الملواني.

وأعلن مجلس الإدارة برئاسة محمد أبو العينين موافقته بعد منح هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول الضوء الأخضر لإعارة اللاعب.

علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، والذي يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة منذ قليل.

طالع أيضا

كوكا يرحل عن براجا

كيف وصفت صحف إنجلترا تألق تريزيجيه

الروماني شبيه سيميوني صاحب معجزة خيتافي

عمار حمدي: فايلر لم يقدم لي ضمانات كافية لأبقى في الأهلي

برونو فيرنانديز يعلق على مفاوضات يونايتد

هجوم على منزل نائب رئيس يونايتد