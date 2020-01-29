هل يغيب جواو فيليكس عن أتليتكو ضد ريال مدريد؟

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 14:23

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الأربعاء أن لاعبه جواو فيليكس لم يتحسن بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى خلال لقاء الفريق أمام ليجانيس يوم الأحد والتي انتهت بدون أهداف.

وباتت مشاركة اللاعب مع فريق روخيبلانكوس في دربي العاصمة الإسبانية محل شك.

ويحل أتليتكو ضيفا على ريال مدريد يوم السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

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وقال أتليتكو عبر موقعه الرسمي إن فيليكس البرتغالي (20 عاما) تعرض لإصابة عضلية أمام ليجانيس واستمر شعوره بألم بعد حصوله على راحة لمدة يوم.

ويجري الفريق الطبي للنادي فحوصات للاعب ليبدأ علاجه مباشرة.

ويحتل أتليتكو المركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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أتليتكو مدريد جواو فيليكس

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