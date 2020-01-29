في الدرجة الثانية - سوهاج يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي على سبيل الإعارة

نجح نادي سوهاج في ضم عمر هنيدي ناشيء الإسماعيلي مواليد 99 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وصرح شريف شعبان مدير الكرة بسوهاج لـ FilGoal.com: "نجحنا في ضم هنيدي رسميا على سبيل الإعارة".

وأضاف شعبان "اللاعب من العناصر المميزة بالإسماعيلي وحصد دوري الجمهورية مع فريق 99".

وتابع مدير الكرة بسوهاج "اللاعب تم تصعيده إلى الفريق الأول لكن لم يحصل على فرصة مثل زملائه".

ويلعب هنيدي في مركز الظهير الأيمن والجناح أيضا ويعتبر إضافة قوية لفريق سوهاج.

وأتم شعبان تصريحاته "غلق قائمة الفريق والاستبدال كان سبب للتعاقدات القليلة في يناير مع أسامة رجب وإسلام فتحي ويعقوبا".

ويحتل سوهاج المركز الثامن في ترتيب جدول الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة من 13 مباراة.

ويبتعد سوهاج عن الصدارة برصيد 13 نقطة عن فريقي الألمونيوم والبنك الأهلي متصدري المسابقة.

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