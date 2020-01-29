مران الأهلي - رمضان صبحي يشارك في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 13:01

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

شارك يوم الأربعاء رمضان صبحي لاعب الأهلي لأول مرة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه إلى حد كبير من إصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق.

وتدرب رمضان مع زملائه في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يخضع لجلسة تأهيل.

وتعرض شريف إكرامي حارس الفريق لكدمة خفيفة خلال المران في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

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بينما غاب زميله محمد الشناوي عن المران الجماعي واكتفى بجلسة علاج طبيعي في الجيم.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مع اللاعب حسين السيد الذي قد يرحل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسافر الأهلي الخميس إلى أم درمان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط أمام وصيف الدوري السوداني للتأهل لربع نهائي البطولة.

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