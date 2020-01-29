كرة طائرة - الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدور الأول من الدوري

يواجه الأهلي فريق الزمالك ضمن مباريات الدور الأول من الدوري المصري في قمة المسابقة.

وتقام البطولة في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في دوري السيدات والمقرر إقامتها في الرابعة عصرا على نفس الصالة.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.

وللأهلي مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش، كان اتحاد الطائرة قد أجلها بسبب وفاة والد أشرف أبو الحسن نجم فريق الجيش.

ويتصدر سموحة جدول ترتيب الدوري بعد خوض 10 مباريات برصيد 25 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة في الدور الأول.

وفي حالة فوز الأهلي على الزمالك ينفرد الأحمر بصدارة الترتيب، أما في حالة فوز الزمالك 3-0 أو 3-1 فيصعد للصدارة وإذا فاز 3-2 يتساوى الأهلي والزمالك وسموحة في عدد النقاط.

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