في الدرجة الثانية - السكران يخلف طارق السيد في تدريب المنيا

خلف طارق السكران، طارق السيد، في قيادة المنيا بعد استقالة الأخير من تدريب الفريق عقب خسارته في أول مباراتين من الدور الثاني لمجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

وصرح طارق السيد لـFilGoal.com "الاستمرار كان صعبا، لم نبخل بجهد لكن واجهنا سوء حظ".

ومن جانبه، قال عاطف عبد الجابر رئيس المنيا لـFilGoal.com:"قبلنا استقالة السيد وطارق السكران سيقود الفريق لنهاية الموسم".

وأضاف "تعاقدنا في يناير مع 3 لاعبين وصعّدنا خمسة ناشئين".

وبذلك يعود السكران لقيادة المنيا بعدما قاد الفريق للفوز على بترول أسيوط في الجولة الرابعة التي قاد خلالها النادي خلفا لسمير كمونة وقبل التعاقد مع طارق السيد.

وخسر المنيا أمام سوهاج والألومنيوم في آخر مباراتين ليتراجع للمركز التاسع في ترتيب البطولة ورصيده 15 نقطة مبتعدا بـ13 نقطة عن المتصدرين الألومنيوم والبنك الأهلي.

وفي الجولة المقبلة يستضيف المنيا فريق بني سويف.

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