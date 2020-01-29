كلوب مكررا انتقاده للاتحاد الإنجليزي: هل حضر مُدربٌ اجتماعهم؟

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 09:34

كتب : FilGoal

كلوب

كرر يورجن كلوب مدرب ليفربول انتقاده للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تحديد يوم في منتصف العطلة الشتوية لمواجهة الفريق ضد شوروسبري في إعادة دور الـ32 لكأس الاتحاد.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لست شخصا ثائرا أو أحاول أن أظهر للعالم مدى قوتي أو ما إلى ذلك، لو يظن الناس أني كسول لأني لن أحضر المباراة، لا أستطيع تغيير ذلك. فليقولون عني ما يشاؤون، لا أهتم بذلك لأن اللاعبين مسؤولون مني، وكل لاعبي الدوري الممتاز".

وأضاف كلوب (52 عاما) "لا أعلم من حضر (اجتماع الاتحاد الإنجليزي لمناقشة العطلة الشتوية)، أعرف أن الاتحاد قال إن كل الأندية وافقت، لكن لم يحضر أي شخص ذو منصب رياضي. لم يحضر مدرب أو مدير رياضي، هذا ما نحتاجه، لابد من تغيير ذلك، وإلا العام المقبل سيكون بالمثل".

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واستنكر كلوب في وقت سابق إقامة مباراة لفريقه في منتصف العطلة الشتوية مشددا أنه لن يشرك أي لاعب من عناصره الأساسية ضد شوروسبري.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد حدد من الأول حتى 21 فبراير كعطلة شتوية لإتاحة الفرصة لأندية الدوري الممتاز لإراحة لاعبيها.

وستجري الجولة 26 من الدوري على مدار 9 أيام مما يمنح كل فريق الراحة لمدة 13 يوما على الأقل.

ومفترض أن يلعب ليفربول ضد ضيفه شوروسبري في 4 فبراير، بعد 3 أيام من آخر مباراة له قبل العطلة والتي يستضيف فيها ساوثامبتون في الدوري.

ويتصدر رجال كلوب ترتيب الدوري بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

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