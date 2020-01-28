مؤتمر تاكيس: مستوى دجلة أظهر الزمالك بشكل سيئ.. واللاعبون شعروا بالحزن لعدم الفوز

يرى تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة أن مستوى فريقه المميز جعل الزمالك يظهر بشكل غير جيد خلال مباراة الفريقين.

وتعادل وادي دجلة مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الـ15 للدوري المصري.

وقال تاكيس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتمنى التوفيق لفريق الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن هذا الأمر هام لمصر، وأن تتواجد الفرق المصرية في الأدوار النهائية في البطولات الإفريقية".

وأضاف "المباراة كانت قوية وسألت اللاعبين في غرف الملابس عقب المواجهة عن انطباعهم ووجدتهم جميعا يشعرون بالحزن لعدم تحقيق الفوز".

وواصل "أهدرنا عدة فرص سهلة في الشوط الثاني كادت تمنحنا الفوز والنقاط الثلاث".

وأكمل "أداء الزمالك كان سيئ لأن أداء دجلة كان أفضل في الملعب وفرضنا طريقتناعلى المنافس في اللقاء، وأنا هنا منذ 18 شهر وألعب بنفس الطريقة أمام أي منافس".

وأوضح "الزمالك لم يتأثر بالغيابات لأنهم يمتلكون 32 لاعبا كلهم على نفس المستوى، والشكوى الوحيدة لي من لاعبي دجلة هي عدم استغلال الفرص المتاحة للتسجيل".

وأتم تصريحاته "منحت خالد وليد فرصة في المباريات الماضية ليحصل محمد عبد المنصف على راحة لأن الحارس البديل ظهر بصورة جيدة وكان يستحق الفرصة".

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