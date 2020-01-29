روني يسجل لأول مرة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

واين روني

سجل واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق والمنتخب الإنجليزي أول أهدافه في دوري الدرجة الثانية مع فريقه ديربي كاونتي.

واين روني

النادي : ديربي كاونتي

ديربي كاونتي

وانضم روني لصفوف ديربي كاونتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من دي سي يونايتد الأمريكي.

وهز روني البالغ من العمر 34 عاما الشباك لأول مرة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بهدف في شباك لوتون تاون.

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وخسر ديربي كاونتي 3-2 من لوتون تاون في الجولة الـ29 من الدوري.

ويحتل ديربي كاونتي المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

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