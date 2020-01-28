بي بي سي: مانشستر يونايتد اقترب من ضم برونو فرنانديز

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 23:38

كتب : محرر في الجول

برونو فيرنانديس - سبورتنج لشبونة

اقترب مانشستر يونايتد من حسن صفقة ضم برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برونو فيرنانديس

النادي : سبورتنج لشبونة

مانشستر يونايتد

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مانشستر يونايتد شبه توصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة بشأن ضم اللاعب.

ولن يدفع يونايتد مبلغ الـ80 مليون يورو الذي طلبه سبورتنج لشبونة، لكنه قدم عرضا يصل لنفس المقابل.

أخبار متعلقة

برشلونة يصرف النظر عن ضم مهاجم فالنسيا ويتجه لـ تاديتش "لا ألعب لأكون الأفضل في العالم" هل نسى نيمار برشلونة زيدان يرد على عدم اهتمام ريال مدريد بالكأس.. وكيف يرى صفقات برشلونة وأتليتكو استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة

وسيدفع يونايتد 55 مليون يورو مقابل ضم النجم البرتغالي، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كامتيازات تتعلق بعدد المباريات التي يشارك فيها مع الفريق والبطولات التي يحققها.

ويقدم فرنانديز موسما استثنائيا حيث شارك في 28 مباراة مع سبورتنج لشبونة هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 14.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن أن برشلونة دخل المفاوضات لضم نجم سبورتنج لشبونة في الساعات الأخيرة. ( اقرأ التفاصيل )

اقرأ أيضا

موعد حسم فايلر للمقعد الإفريقي الشاغر

محامي المصري يوضح أمرين بشأن قرار الإيقاف عن القيد

مصدر بالمصري: رد فيفا خيب آمالنا

عودة جنش

رسالة طمأنة للخطيب من السودان

مانشستر يونايتد برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

آل الشيخ: أبديت رغبتي في رصد مكافأة لتحفيز الأهلي قبل مواجهة الهلال ساعة | إفريقيا
قائمة الزمالك – عودة جمعة وظهور عيد وجنش ضد أجوستو ساعة | إفريقيا
ميلان يحبط تورينو ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نصف نهائي الكأس 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 29-1-2020 والقنوات الناقلة.. ليفربول في الدوري ودربي مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
روني يسجل لأول مرة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
المحمدي: تريزيجيه سألني قبل المباراة كم مرة لعبت في ويمبلي 2 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك