بي بي سي: مانشستر يونايتد اقترب من ضم برونو فرنانديز

اقترب مانشستر يونايتد من حسن صفقة ضم برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مانشستر يونايتد شبه توصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة بشأن ضم اللاعب.

ولن يدفع يونايتد مبلغ الـ80 مليون يورو الذي طلبه سبورتنج لشبونة، لكنه قدم عرضا يصل لنفس المقابل.

وسيدفع يونايتد 55 مليون يورو مقابل ضم النجم البرتغالي، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كامتيازات تتعلق بعدد المباريات التي يشارك فيها مع الفريق والبطولات التي يحققها.

ويقدم فرنانديز موسما استثنائيا حيث شارك في 28 مباراة مع سبورتنج لشبونة هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 14.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن أن برشلونة دخل المفاوضات لضم نجم سبورتنج لشبونة في الساعات الأخيرة. ( اقرأ التفاصيل )

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