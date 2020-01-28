قائمة بيراميدز - السعيد ضمن 18 لاعبا لمواجهة نادي مصر

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدر قائمة مباراة نادي مصر، التي تقام مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مصر في السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية بمصر الجديدة في مباراة الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - عمر جابر - أحمد أيمن منصور - إبراهيم عادل - رجب بكار.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر العيوني - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - محمود حمادة - حسام غانم.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بينما يأتي نادي مصر في المركز الأخير بـ11 نقطة.

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