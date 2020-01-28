زيدان يرد على عدم اهتمام ريال مدريد بالكأس.. وكيف يرى صفقات برشلونة وأتليتكو

رد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التساؤلات بشأن عدم تركيز فريقه على التتويج ببطولة كأس الملك.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سرقسطة غدا الأربعاء في دور الـ16 من الكأس قبل 3 أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الليجا.

وخرج كاسيميرو وجاريث بيل وإسكو وإيدير ميليتاو من قائمة الفريق، بالإضافة إلى المصابين إدين هازارد وماركو أسينسيو. ( تعرف على القائمة )

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نريد صناعة التاريخ في الكأس".

وأكمل "لا أعتقد أننا نفتقد الدوافع، ريال مدريد فاز باللقب 13 مرة وهذا جيد جدا".

وواصل "نحترم كل بطولة نشارك فيها، وأعتقد أن لدينا دوافع كبيرة".

وتحدث زيدان عن موقف إدين هازارد نجم الفريق الذي يغيب منذ إصابته ضد باريس سان جيرمان في نوفمبر الماضي.

وكشف "هازارد بدأ التدرب في الملعب، ولكن ليس بشكل جماعي مع الفريق".

ثم أضاف "سنرى الأسبوع المقبل مدى تطور مرحلة التعافي".

وأشار زيدان إلى أنه لا يشعر بالقلق من مساعي برشلونة لدعم هجومه لضم رودريجو مورينو من فالنسيا، ومحاولات أتليتكو مدريد لضم إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان.

وأتم "لدي قائمة من اللاعبين، وكما قلت هم الأفضل، أواصل العمل معهم دون التفكير فيما يحدث مع الفرق الأخرى وأنا واثق أن هذه طريقة تفكير المنافسين".

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