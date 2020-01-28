استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إراحة عدد من لاعبيه من مواجهة ريال سرقسطة في كأس الملك.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سرقسطة غدا الأربعاء في دور الـ16 من الكأس قبل 3 أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الليجا.

وخرج كاسيميرو وجاريث بيل وإسكو وإيدير ميليتاو من قائمة الفريق، بالإضافة إلى المصابين إدين هازارد وماركو أسينسيو.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا - دييجو ألتوبي

خط الدفاع: داني كارباخال – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – جونيور فينسيوس – رودريجو

اقرأ أيضا

موعد حسم فايلر للمقعد الإفريقي الشاغر

محامي المصري يوضح أمرين بشأن قرار الإيقاف عن القيد

مصدر بالمصري: رد فيفا خيب آمالنا

عودة جنش

رسالة طمأنة للخطيب من السودان