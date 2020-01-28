صراع بين برشلونة ومانشستر يونايتد على برونو فرنانديز.. والحسم للاعب

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 21:00

كتب : محرر في الجول

برونو فيرنانديز

لفترة طويلة ارتبط اسم برونو فرنانديز نجم سبورتنج لشبونة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأمور تغيرت بعد تدخل برشلونة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم نجم سبورتنج لشبونة مرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويعرض يونايتد 55 مليون يورو لضم اللاعب، بالإضافة إلى بعض الامتيازات.

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ويدفع يونايتد 10 ملايين يورو لسبورتنج لشبونة في حال مشاركة بورنو فرنانديز في عدد معين من المباريات.

لكن عرض يونايتد يصطدم بتدخل برشلونة في الساعات الأخيرة.

ويعرض برشلونة على اللاعب عقدا يمتد حتى 2025، مع إعارته حتى نهاية الموسم لفالنسيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن برشلونة يريد إغراء فالنسيا بإعارة فرنانديز من أجل إقناعه بالتخلي عن مهاجمه رودريجو مورينو.

ويتوافق عرض برشلونة مع طلبات سبورتنج لشبونة، ولذلك سيكون الحسم للاعب ليحدد مستقبله.

ويقدم فرنانديز موسما استثنائيا حيث شارك في 28 مباراة مع سبورتنج لشبونة هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 14.

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