خبر في الجول - محمد فخري يقترب من الإعارة إلى إنبي

اقترب محمد فخري لاعب وسط الأهلي من الانضمام لصفوف إنبي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن إجراءات إعارة محمد فخري لصفوف إنبي ستنتهي غدا الأربعاء.

وسينضم اللاعب الشاب لصفوف إنبي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

مع وجود بند في تعاقده يتيح للأهلي استعادته وقطع إعارته إذا أراد.

وكان محمد فخري انضم لصفوف الأهلي قادما من غزل المحلة ويشارك مع فريق الشباب في النادي الأحمر.

وأعار الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية كل من صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لصفوف سموحة، وعمار حمدي لطلائع الجيش، ووليد أزارو للاتفاق السعودي.

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