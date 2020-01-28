الكشف عن سبب تراجع ريال مدريد عن ضم إريكسن

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 20:44

كتب : محرر في الجول

إريكسن

ارتبط اسم الدنماركي كريستيان إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد على مدار العامين الماضيين، إلا أن صانع ألعاب توتنام انضم لإنتر ميلان في النهاية.

وكشفت صحيفة "ماركا" المدريدية أسباب تراجع ريال مدريد عن ضم النجم المنتقل إلى صفوف إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن إريكسن أعرب عن رغبته بالفعل في ارتداء القميص الملكي، ولذلك اجتمع محامو اللاعب مع ممثلين لريال مدريد وكان الاتفاق قريبا.

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لكن دانييل ليفي رئيس توتنام رفض الجلوس والاستماع إلى عرض ريال مدريد في صيف 2018، قبل أن يطلب 100 مليون يورو الصيف الماضي للاستغناء عن إريكسن.

وبالتأكيد، رفض مسؤولو ريال مدريد طلب رئيس توتنام كما أنهم رفضوا الجلوس على طاولة المفاوضات معه بسبب الصعوبة المعروف بها خلال مفاوضاته بشأن بيع لاعبيه.

ثم تغير موقف ريال مدريد بعد عودة زين الدين زيدان، فالمدرب يصر على ضم بول بوجبا مع ظهور دوني فان دي بيك في الصورة بعد تألقه مع أياكس.

ولذلك لم يتدخل الميرنجي عندما رفض إريسكن تجديد تعاقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

واضطر توتنام لبيع اللاعب لإنتر ميلان بعدما رفض تمديد عقده الذي كان ينتهي في يونيو المقبل، واستطاع إنتر الظفر بخدماته بعد صراع مع برشلونة.

ولم يكشف فريق نيراتزوري قيمة الصفقة التي حصل بموجبها على اللاعب الدنماركي البالغ عمره 27 عاما، لكن "ماركا" أشارت إلى أنها كلفته 20 مليون يورو.

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