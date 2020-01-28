كليوباترا لـ في الجول: وافقنا على عرض الأهلي لاستعارة الملواني

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 20:44

كتب : أحمد شاكر

علي الملواني

قال معتز البطاوي المشرف على الكرة في سيراميكا كليوباترا إن النادي وافق على عرض الأهلي لضم علي الملواني مهاجم الفريق.

وأضاف البطاوي: "درسنا الأمر من كل الجوانب وأخذنا القرار الذي يصب في مصلحة اللاعب والنادي، فنيا وإداريا وماليا، ومصلحة اللاعب ورغبته".

وأردف "وافقنا على إعارته 6 أشهر دون نية بيع، إذا أراد الأهلي ضمه نهائيا بعد تلك الفترة سوف يتفاوض معنا مجددا".

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وشدد "التوقيع سيكون مساء اليوم الثلاثاء أو صباح الأربعاء".

وأردف "المفاوضات انطلقت منذ فترة طويلة لضم المدافع محمد ناصر، وعلي الملواني، وناصر سبق الملواني إلى الأهلي".

وأتم "إعارة لاعبي الفريق للأهلي إضافة لهما وللنادي وللكرة المصرية، الموضوع مفيد من كل الجوانب".

وقبل ساعات، أعلن نادي سيراميكا كليوباترا المنافس على الصعود من الدرجة الثانية للممتاز عن تلقيه عرضا رسميا من الأهلي لاستعارة مهاجمه علي الملواني.

وأعلن كليوباترا في وقت لاحق إتمام الانتقال رسميا.

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