بعد 402 دقيقة.. دجلة يفك شفرة شباك أبو جبل

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أبو جبل

أحمد سعيد

النادي : وادي دجلة

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

وادي دجلة
الزمالك

تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، بعد 402 دقيقة من الصمود.

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أبو جبل حافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات هذا الموسم في الدوري، ثم 42 دقيقة في مواجهة وادي دجلة قبل أن يسجل أحمد سعيد هدف تعادل الغزلان ضد الفرسان.

تمريرة خاطئة من أحمد سيد "زيزو" وصلت إلى فاسيليوس بوزاس، الذي رفع عرضية وجدت لاعب وسط دجلة الشاب الذي أودع الكرة بهدوء في شباك أبو جبل.

وسجل سعيد هدفا وحيدا في الدوري هذا الموسم.

ويحتل دجلة المنتشي بفوزه الجولة الماضية ضد أسوان المركز الـ12 في الدوري بـ13 نقطة، أما الزمالك ففي المركز الرابع بـ24 نقطة.

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