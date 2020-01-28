مصطفى محمد يدك مرمى عبد المنصف بصاروخ ويعلن تقدم الزمالك على دجلة

أرسل مصطفى محمد مهاجم الزمالك صاروخا سكن مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

يوسف إبراهيم "أوباما" استغل خطأ محمد عبد العاطي في استلام الكرة في وسط ملعب فريقه، وقطعها ومررها لمصطفى محمد.

المهاجم اليافع الذي يمتلك 4 أهداف في الدوري قبل هدفه في شباك دجلة، استلم الكرة على بعد 30 ياردة تقريبا من مرمى دجلة، وانطلق بها وسدد بيمناه صاروخا في المقص الأيسر لمحمد عبد المنصف، معلنا تقدم الزمالك.

ويعد هذا هدف محمد الثامن مع الزمالك هذا الموسم في 19 مباراة لعبها مع الفريق الذي عاد له من إعارتين لدى طنطا الموسم قبل الماضي وطلائع الجيش الموسم الماضي.

ويحتل دجلة المنتشي بفوزه الجولة الماضية ضد أسوان المركز الـ12 في الدوري بـ13 نقطة، أما الزمالك ففي المركز الرابع بـ24 نقطة.

اقرأ أيضا

رسالة طمأنة للأهلي من السودان

اتحاد الكرة يتلقى خطاب رسمي بمنع القيد للمصري

الاتحاد يصدر بيانا رسميا حول صفقة انتقال عمار حمدي لطلائع الجيش

موعد الإعلان عن زي المنتخب الجديد

"أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر"