كليوباترا: الأهلي عرض استعارة مهاجمنا

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 19:16

كتب : FilGoal

علي الملواني

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا المنافس على الصعود من الدرجة الثانية للممتاز عن تلقيه عرضا رسميا من الأهلي لاستعارة مهاجمه علي الملواني.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي: "وكان النادي الأهلي نجح في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف "ويدرس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، وفقا لاحتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية له، هيثم شعبان".

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وأتم "ويتناقش معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، مع مجلس الإدارة ومسؤولي قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، حول عرض النادي الأهلي لاستعارة علي الملواني، وإمكانية الموافقة على طلب القلعة الحمراء".

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