رسميا - الأهلي يعير عمار حمدي إلى طلائع الجيش.. وتغيير في بنود إعارة عبد المنعم

أعلن النادي الأهلي انتقال لاعبه عمار حمدي لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وكشف أمير توفيق مدير التسويق في الأهلي عن انتقال اللاعب الشاب للفريق العسكري.

وأنهى توفيق كافة إجراءات انتقال اللاعب الذي وقع رسميا على عقود انضمامه لصفوف طلائع الجيش.

عمار حمدي جناح الأهلي شارك في مباراة واحدة مع الفريق هذا الموسم وكانت في كأس مصر.

وانضم عمار حمدي لـ الأهلي قادما من نادي النصر في 2018، قبل أن يخرج معارا للاتحاد السكندري ويعود مجددا للمارد الأحمر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

ويعد عمار حمدي هو رابع لاعب يرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد انضمام صلاح محسن ومحمد عبد المنعم إلى سموحة، ووليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، وجميعهم على سبيل الإعارة.

وكذلك أعلن توفيق انتقال محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة.

ويحق للأهلي استدعاء عبد المنعم في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد أعلن انتقال عبد المنعم من قبل، ولكنه أعلن أن الإعارة ستستمر لـ6 أشهر فقط قبل أن يمدها عاما آخر.

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