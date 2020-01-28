تشكيل وادي دجلة – كابو وعرفات وعمران يهاجمون الزمالك

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

أعلن الجهاز الفني لوادي دجلة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به الزمالك في الجولة 15 من الدوري.

تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة خير البدء بالتونسي رفيق كابو وحسام عرفات ورجب عمران في خط الهجوم، في وجود اليوناني بوزاس فاسيليوس ومحمد عبد العاطي وأحمد سعيد في خط الوسط.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان "بيكام" – محمود مرعي – إيزهاكو يعقوبو

الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيليوس

الهجوم: رفيق كابو – حسام عرفات – رجب عمران

ويحتل دجلة المنتشي بفوزه الجولة الماضية ضد أسوان المركز الـ12 في الدوري بـ13 نقطة، أما الزمالك ففي المركز الرابع بـ24 نقطة.

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