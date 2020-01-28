رسميا - فرناندينيو مستمر مع سيتي حتى 2021

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

فرناندينيو

مدد البرازيلي فرناندينيو عقده الحالي مع مانشستر سيتي لمدة موسم إضافي.

وأفاد النادي عبر موقعه بأن العقد الجديد يضمن بقاء اللاعب في النادي حتى صيف عام 2021.

لو أكمل فيرناندينيو مشواره مع سيتي حتى صيف 2021 سيكون قد أمضى 8 مواسم مع الفريق.

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استمتع فرناندينيو بفترته مع الفريق السماوي، إذ توج معه بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و4 لكأس رابطة المحترفين.

وقال فرناندينيو لموقع ناديه: "أريد أن أغتنم الفرصة لأسجل مدى امتناني لزملائي في الفريق، وموظفي غرف الملابس، بدونهم لم تكن قصتي لتكتمل في مانشستر سيتي".

وأضاف "لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي مع سيتي، لم أكن أتوقع أبداً مثل هذه العلاقة الرائعة مع النادي والمشجعين، لكن ذلك حدث، وأنا ممتن كل يوم".

وتابع "جماهيرنا لا تصدق، أنا سعيد جدا لدرجة أن أستمر في اللعب معهم لمدة عام آخر، أشعر بحبهم وشغفهم، ويساعدني ذلك في الحفاظ على قيادتي للفريق".

واستمر "أركز الآن على استمرار نجاحي مع الفريق، أريد أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة مع توجيهات بيب جوارديولا".

فرناندينيو كان انضم لمانشستر سيتي في صيف عام 2013.

ومع تولي التشيلي مانويل بيليجريني تدريب الفريق، كان فرناندينيو جزءاً من حملة تهدف إلى إعطاء سيتي المزيد من الطاقة والديناميكية.

وفي موسمه الأول مع سيتي، أثبت فرناندينيو أن النادي تعاقد مع أكثر لاعبي الوسط تكاملاً، حيث توج بلقب الدوري وكأس الرابطة.

ومنذ وصول جوارديولا، ازدادات قوة فرناندينيو، وأثبت إمكانياته كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط فاعلية، وساهم بقوة في تتويج السماوي بـ4 ألقاب محلية تاريخية الموسم الماضي.

ولعب فرناندينيو في أكثر من مركز بخلاف خط الوسط، وخلال الموسم الجاري لعب كقلب دفاع لتعويض الإصابات التي ضربت الفريق.

وبشكل عام، لعب فرناندينيو 299 مباراة خلال مشواره مع مانشستر سيتي حتى الآن، سجل خلالها 23 هدفاً.

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