اتحاد الكرة: 20 مليون جنيه حصيلة قرار إيقاف القيد قبل تسديد المديونيات.. ونبحث عن رعاة لـ VAR

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 17:44

كتب : عاطف شادي

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

أعلن اتحاد الكرة عن دخول 20 مليون جنيه لخزينته كنتيجة لقراره بإيقاف القيد للأندية المديونة له، قبل تسديد مديونياتها.

وأوقف اتحاد الكرة في وقت سابق قيد محمود عبد المنعم "كهربا" في الأهلي، وكابونجو كاسونجو في الزمالك، قبل تسديد الناديين لمديونياتهما.

وكـ"نتيجة مباشرة" لهذا القرار بحسب اتحاد الكرة، دخل خزينة الجبلاية 20 مليون جنيه ضمن "إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد" حسبما أوضحت الصفحة الرسمية للكيان الحاكم للكرة المصرية.

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وفي نفس الاتجاه، أعلن الاتحاد أنه يبحث عن رعاة لملف حكم الفيديو المساعد VAR في الوقت الحالي.

وفي الوقت الحالي، يخضع الحكام لتدريب على التقنية.

وسبق أن قال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "التقنية ستكون موجودة في كل المباريات، لا داعي للقلق".

وأضاف "وصلتنا 4 عربات مجهزة للفيديو، كل المباريات ستطبق فيها التقنية".

واستمر "الحكام يتدربون على التقنية في فندق بمصر الجديدة على يد مسؤول إسباني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في وقت سابق عبر أون سبورت: "نقوم بعمل حالات محاكاة للحكام في 3 أوضاع مختلفة: كحكم ساحة، وكحكم تقنية فيديو، وكحكم مساعد لتقنية الفيديو".

وأكمل: "قسمنا الحكام 3 مجموعات وقمنا بمداورة بينهم، هذا الوقت هو الأصعب في تدريب الحكام".

وشدد: "من المهم للغاية فهم المقصود بتقنية الفيديو ومعرفة الوقت الصحيح للتدخل أو عدم التدخل، ويجب أن نلتزم بالبروتوكول العالمي للتقنية".

وأتم: "يوم الخميس سينتهي التدريب عن طريق المحاكاة وسننتقل إلى أرض الملعب وسنستعين بفريقين من اللاعبين لخلق حالات حقيقية".

وعن موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري المصري، قال محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني".

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