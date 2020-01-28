كلوب: وست هام سيحارب من أجل نقاط لقاء ليفربول.. ونحن علينا القتال

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 17:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة حامية الوطيس أمام وست هام يونايتد في ملعب لندن الأولمبي رغم فارق النقاط الكبير بين الفريقين.

ويحل ليفربول متصدر الدوري برصيد 67 نقطة ضيفا على وست هام صاحب المركز الـ17 برصيد 23 نقطة في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "وست هام يحارب من أجل البقاء، ولذلك سيبذلون قصارى جهدهم أمامنا في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية. أعتقد أنهم سيميلون إلى الدفاع أكثر، وربما يعتمدون على خط دفاع رباعي أو خماسي، لا نعلم بعد بالتأكيد".

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وأضاف الألماني "علينا أن نكون مستعدين لصراع قوي، فوست هام مقبلون على عدد من المباريات الصعبة، وبالطبع يرغبون في الابتعاد عن منطقة الهبوط".

وأكمل "نحن نعلم أنهم سيحاربون من أجل حصد نقاط المباراة، وندرك جيدًا أننا تنتظرنا مواجهة صعبة بكل المقاييس. لذلك، يجدر بنا أن نكون مستعدين كما ينبغي وأن نقاتل بدورنا من أجل الفوز".

وتابع "إنه تحد كبير بكل تأكيد، لذا يتعين علينا مجاراة أسلوب لعبهم داخل الملعب والتحكم في سير المباراة من خلال استحواذنا على الكرة".

وأوضح "إنهم يجيدون القيام بالهجمات المرتدة، مستفيدين من سرعة مايكل أنتونيو أو مهارة مانويل لانزيني. لا شك أنها ستكون مباراة صعبة، وهذه هي طبيعة جميع المباريات في الدوري الإنجليزي".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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