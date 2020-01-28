رسميا - النجم الساحلي يضم جناح نصر حسين داي في ثاني التدعيمات الشتوية

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 15:26

كتب : محمد عبد العظيم

مواقي دادي - الصورة من موقع النجم الساحلي

تعاقد النجم الساحلي التونسي مع الجزائري مواقي دادي الحسين لاعب نصر حسين داي لمدة عامين ونصف العام.

ويبلغ مواقي من العمر 23 عاما ويعتبر ثاني صفقات النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم رضوان زردوم من نفس الفريق الجزائري.

وخاض مواقي 10 مباريات في الدوري الجزائري مع فريقه هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وحيد.

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ويحق للنجم الساحلي قيد اللاعب في قائمته الإفريقية إذ يمتلك 4 لاعبين متاحين للاستبدال.

ويحتاج النجم الساحلي لنقطة واحدة فقط أمام بلاتينوم في ختام دور المجموعات لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني بينما يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل وتقام في نفس التوقيت مباراة النجم أمام بلاتينوم الزيمبابوي.

وتعتبر تلك هي المجموعة الوحيدة من المجموعات الأربع التي لم يتحدد المتأهلين منها قبل جولة من النهاية.

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