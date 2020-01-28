رسميا - إنتر ميلان يظفر بالسباق.. إريكسن إنتريستا

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 15:03

كتب : نادر عيد

إريكسن

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء تعاقده حتى يونيو 2024 مع النجم كريستيان إريكسن قادما من توتنام الإنجليزي.

ولم يكشف فريق نيراتزوري قيمة الصفقة التي حصل بموجبها على اللاعب الدنماركي البالغ عمره 27 عاما.

واضطر توتنام لبيع اللاعب بعدما رفض تمديد عقده الذي كان ينتهي في يونيو المقبل، واستطاع إنتر الظفر بخدماته بعد صراع مع برشلونة.

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صفقة إريكسن هي الثالثة لإنتر خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أشلي يونج من مانشستر يونايتد وفيكتور موسيس من تشيلسي.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

ويحتل إنتر المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بـ 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وفي الدوري الأوروبي، يستعد إنتر لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من المسابقة.

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