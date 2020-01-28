رسميا - كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز إلى القاهرة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب ناديي بيراميدز ونواذيبو الموريتاني بشأن إقامة لقاء الجولة الأخيرة بينهما في القاهرة بدلا من نواكشوط العاصمة البريطانية.

وتقام مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية بين بيراميدز ونواذيبو، كتحصيل حاصل بعد ضمان الأول التأهل رسميا بينما فقد الفريق الموريتاني فرصة المنافسة.

وتواصلت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد مع مسؤولي نادي نواذيبو خلال تواجد بعثة الفريق في مصر لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة.

واقترح بيراميدز إقامة اللقاء الختامي لدور المجموعات في مصر بدلا من نواكشواط وتم تقديم طلب مشترك من الناديين للاتحاد الإفريقي.

وأعلن بيراميدز تحمله تكاليف إقامة وسفر العودة للفريق الضيف خلال طلبه للاتحاد الإفريقي.

وأرسل كاف خطابا رسميا لكل الأطراف المعنية يخطره فيه بالموافقة على نقل المباراة لتقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم الأحد المقبل في السادسة مساء.

وتأهل بيراميدز لربع النهائي بعد وصوله للنقطة 12 من أربع انتصارات متتالية وضمن تأهله كمتصدر.

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