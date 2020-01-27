أزارو يتحدث عن إصابة يده بعد "الخروج عن السيطرة".. ولقطة "القميص" ضد الترجي

تحدث وليد أزارو مهاجم الأهلي المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي عن سبب إصابة اليد الذي ظهر بها في مران المارد الأحمر الأخير.

وقال أزارو: "إصابة يدي؟ في بعض الأوقات يخرج الشخص عن السيطرة بسبب ما يحدث معه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "أي شخص يشاهد أمورا ليس لها أي تفسير، يفقد السيطرة على نفسه وهو ما حدث".

وتابع "ما حدث أمور أقرب لعدم تقدير لي. لم أكن أتمنى أن يكون خروجي من الأهلي بهذا الشكل".

وتطرق مهاجم الأهلي السابق للحديث عن لقطة ذهاب نهائي إفريقيا و"القميص" المقطوع.

وأكمل أزارو حديثه قائلا: "لا أعرف من قام بتسريب تلك اللقطة".

وأشار "حزين للغاية لعدم مشاركتي في إياب النهائي. كنت أرغب في مساندة زملائي ولكن في بعض الأوقات تظهر المفاجآت".

ويرى أزارو "إيقافي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي ".

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وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

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