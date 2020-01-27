أزارو يتحدث عن إصابة يده بعد "الخروج عن السيطرة".. ولقطة "القميص" ضد الترجي

الإثنين، 27 يناير 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - الترجي

تحدث وليد أزارو مهاجم الأهلي المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي عن سبب إصابة اليد الذي ظهر بها في مران المارد الأحمر الأخير.

وقال أزارو: "إصابة يدي؟ في بعض الأوقات يخرج الشخص عن السيطرة بسبب ما يحدث معه".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "أي شخص يشاهد أمورا ليس لها أي تفسير، يفقد السيطرة على نفسه وهو ما حدث".

أخبار متعلقة

أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك الاتفاق يعلن نجاح أزارو في الكشف الطبي وإتمام انتقاله من الأهلي عبد الحفيظ: قد نفكر في عودة حجازي.. وهذا شرط بيع أزارو نهاية الموسم مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا

وتابع "ما حدث أمور أقرب لعدم تقدير لي. لم أكن أتمنى أن يكون خروجي من الأهلي بهذا الشكل".

وتطرق مهاجم الأهلي السابق للحديث عن لقطة ذهاب نهائي إفريقيا و"القميص" المقطوع.

وأكمل أزارو حديثه قائلا: "لا أعرف من قام بتسريب تلك اللقطة".

وأشار "حزين للغاية لعدم مشاركتي في إياب النهائي. كنت أرغب في مساندة زملائي ولكن في بعض الأوقات تظهر المفاجآت".

ويرى أزارو "إيقافي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي ".

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري مع الأهلي هذا الموسم، الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ومع رحيل أزارو، قيد للأهلي مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق المحلية والإفريقية تباعا.

اقرأ أيضا:

موقف الشناوي من لقاء الهلال

بيان قوي من الهلال بسبب حكم مباراة الأهلي

لاعب الأهلي إلى الجيش

أجيري يدخل تاريخ الدوري الإسباني

مواقف مثيرة لحكم الهلال والأهلي

السعيد: لم أحدد موعد اعتزالي الدولي

في الدوري في إفريقيا وليد أزارو الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ورفاق تريزيجيه ساعة | مصر
عبد العزيز: تعودت على الإصابة بالصليبي.. والزمالك يفتقد بوطيب ساعة | مصر
أمير مرتضى: كارتيرون يقرر إراحة 9 لاعبين من رحلة أنجولا ساعة | الدوري المصري
شباب أرتيتا يرفعون رأسه.. أرسنال إلى دور الـ 16 من كأس إنجلترا ساعة | أوروبا
رئيس برشلونة يتحدث عن المهاجم الجديد.. مستقبل ميسي والقلق من خسارة الليجا ساعة | أوروبا
الهلال: حكم لقاء الأهلي يعمل مع الاتحاد المصري.. وكاف يريد منح ألقابه للمغرب العربي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك