لقطة غير اعتيادية.. لاعب يتحصل على 3 بطاقات دفعة واحدة

شهد دوري الدرجة التاسعة في إنجلترا، واقعة تحكيمية غريبة وغير معتادة في ملاعب كرة القدم.

أليكس لو لاعب فريق جارفورث تاون، تلقى 3 بطاقات دفعة واحدة في مواجهة بريدلينجتون تاون.

لو بطل اللقطة، ارتكب مخالفة في حق أحد منافسيه أثناء هجمة مرتدة للخصم، ليتيح الحكم الفرصة ويشير باستمرار اللعب.

بعد 10 ثوانٍ تقريبا، وفي النصف الآخر من الملعب، ارتكب لو نفسه مخالفة أخرى، استوجبت بدورها بطاقة صفراء.

ليشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في وجهه عن مخالفته الأولى، ثم بطاقة صفراء ثانية عن مخالفته الثانية، وبالتالي يخرج اللاعب مطرودا في مشهد غير مألوف بكرة القدم.

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