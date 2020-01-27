تقرير: بن عرفة يصل إسبانيا للانضمام إلى بلد الوليد
الإثنين، 27 يناير 2020 - 22:10
كتب : زكي السعيد
سافر حاتم بن عرفة إلى إسبانيا، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي بلد الوليد.
حاتم بن عرفة
النادي :
شبكة "الدسماركي" الإسبانية نشرت مقطع فيديو لـ بن عرفة خلال مغادرته ملعب خوسيه زوريّا الخاص بـ بلد الوليد، بعد التفاوض مع إدارة النادي.
📹 Ben Arfa abandona Zorrilla pic.twitter.com/P3XEFTMZqY— ElDesmarque Valladolid (@DesmarquePucela) January 27, 2020
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بن عرفة يخضع للكشف الطبي في بلد الوليد غدا الثلاثاء، لينضم إليه في صفقة انتقال حر.
ولا يرتبط بن عرفة بأي فريق منذ انتهاء عقده مع ستاد رين في الصيف الماضي.
وسبق لـ بن عرفة (32 عاما) اللعب في عدة أندية فرنسية وإنجليزية، أبرزها ليون، ومرسيليا، ونيوكاسل يونايتد، ونيس، وباريس سان جيرمان، وأخيرا رين.
الجناح ذو الأصول التونسية يمتلك 15 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2015.
بلد الوليد المملوك للظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو، أجرى صفقة واحدة في سوق يناير حتى اللحظة، باستقدام راؤول جارسيا كارنيرو من خيتافي على سبيل الإعارة.
ويحتل بلد الوليد المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.
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