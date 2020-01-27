رونالدينيو: مارتينيللي يذكرني بـ رونالدو الظاهرة

الإثنين، 27 يناير 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

جابريل مارتينللي

قال الساحر البرازيلي رونالدينيو إن مهاجم أرسنال، جابرييل مارتينيللي يذكره برونالدو الظاهرة.

المديح العظيم القادم من بطل العالم 2002، بتشبيه المهاجم الشاب بهداف نفس البطولة، كان مبررا من قبل رونالدينيو في تصريحاته لجريدة "ميرور" حيث قال: "كبرازيليين، نحن متحمسون للغاية لأجله ولأجل مستقبله. من الممكن أن يكون لديك الموهبة، لكن أن تملك تلك الثقة بعمر الـ18 أمرا آخر".

وأضاف "مارتينللي يذكرني برونالدو في أول مواسمه في أوروبا حينما سجل 30 هدفا (مع إيندهوفن في هولندا)، ليجعل الناس يتساءلون حول هذا الفتى البرازيلي".

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وشدد "يطلب الكرة ويراوغ ولا يخاف ولا يهتم بمن يواجه، أرى نفس السلوك لدى مارتينيللي، رونالدو أصبح أفضل لاعب في العالم، وأرى أن هذا يجب أن يكون هدف مارتينيللي أيضا".

وعن مستقبل مهاجم أرسنال مع منتخب البرازيل قال "مارتينيللي سيكون ضمن خطط (المدير الفني) تيتي في القريب العاجل، في البرازيل لا نهتم بالسن كثيرا".

صاحب الـ18 عاما كافأ أرسنال الذي ضمه من إيتوانو البرازيلي مطلع الموسم الجاري بـ10 أهداف في 21 مباراة.

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