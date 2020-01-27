الأهلي يُطعم لاعبيه وجهازه قبل السفر للسودان.. وأشعة للاطمئنان على ظهر الشناوي

يجري محمد الشناوي حارس الأهلي الاثنين أشعة على ظهره؛ للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في نهاية مباراة النجم الساحلي التونسي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكان الشناوي قد سقط في إحدى الكرات المشتركة أثناء مباراة الأهلي والنجم وكاد بسببها مغادرة الملعب، لكنه تمسك باستكمال اللقاء؛ حتى لا يحرم الفريق من التغيير الأخير، خاصة أن السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد كان في طريقه لدخول الملعب على حساب مروان محسن، حسب تعبير الموقع الرسمي للأهلي.

وفي نفس الإطار، يقوم الجهاز الطبي للأهلي بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني؛ استعدادا للسفر للسودان لمواجهة الهلال السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى السودان في الرابعة عصر الخميس المقبل، ويسبقها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور التنسيقية قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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