نيمار: علمت بخبر وفاة براينت بين الشوطين.. العالم في حالة حُزن

الإثنين، 27 يناير 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل برقم 24 من أجل كوبي

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عن إشارته بالرقم 24 وذلك عقب وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت.

لقي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد. (طالع التفاصيل)

باريس سان جيرمان انتصر على ليل الفرنسي بثنائية نيمار، قبل أن يحتفل بالإشارة بقميص كوبي براينت.

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وقال نيمار: "علمت بخبر وفاة براينت بين شوطي المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع كانال + عقب المباراة "رأيت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشوطين. يا له من خبر حزين والعالم بالكامل في حالة حزن الآن وليس فقط جماهير كرة السلة".

وتابع "أعرف كوبي جيدا واحتفالي من أجله. أتمنى له أن يرقد في سلام".

الأسطورة الراحلة يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات.

وحصد كوبي جائزة أفضل لاعب في النهائيات FMVPS مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري MVP مرة، وحصد براينت ميداليتين ذهبيتين رفقة الولايات المتحدة عامي 2008 و2012.

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