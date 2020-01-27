مواعيد مباريات الإثنين 27-1-2020 والقنوات الناقلة - مواجهة المدربين الراحلين في الدوري المصري

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري بإقامة مباراتين.

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ويلعب مصر للمقاصة أول مباراة له بعد رحيل مدربه أحمد حسام "ميدو" ضد طلائع الجيش بعد رحيل مدربه طارق يحيى.

ويقود جمال عمر المقاصة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، والأمر ذاته في طلائع الجيش الذي يقوده في هذه المواجهة عبد الحميد بسيوني.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت في تمام الخامسة مساء.

كما يلعب فريق حرس الحدود ضد أسوان في تمام الثانية والنصف وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وفي إنجلترا يلعب أرسنال خارج ملعبه. ضد بورنموث في دور الـ32 لكأس إنجلترا.

وتقام مباراة أرسنال في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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