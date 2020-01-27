سيميوني: تراجع أتليتكو؟ الجماهير أطلقت الصافرات علي عندما كنت لاعبا

قلل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد من حدة الضغب بسبب تراجع نتائج فريقه.

ويمر أتليتكو بفترة نتائج سيئة، حيث تراجع للمركز الخامس بعد التعادل مع ليجانيس اليوم الأحد في الجولة الـ21 من الليجا.

وقال سيميوني في مؤتمره الصحفي: "أحترم الجميع، أتذكر أنني كنت أتعرض لصافرات استهجان لأنني لم أكن أؤدي بشكل جيد في فترتي الثانية مع أتليتكو مدريد".

وتابع "الجماهير تتجه للانتقاد عندما لا يفوز الفريق، وبالنسبة لي يجب أن أبحث عن حلول".

ثم أضاف "من الطبيعي أن يشعر الفريق بالقلق بعد خسارة مباراتين كما أن ذلك يدفعك للاختيار الخاطئ أحيانا وهذا قد يحدث لأي فريق في العالم".

وواصل "لا يمكن أن أقول شيئا للناس، الكلمات لا تعني شيئا ويجب أن أظهر لهم ردودي بالأفعال وليس الكلمات".

ورد الأرجنتيني على سؤال حول نية إدارة أتليتكو مدريد مسامحته على أمور لم تكن لتسامح مدربين آخرين عليها.

وصرح بغضب "لا أعتقد ذلك، ماذا يمكن أن يسامحونني عليه".

يذكر أن أتليتكو الذي ودع كأس إسبانيا بخسارة مفاجئة أمام المتواضع كولتورال ليونيسا، يحل ضيفا على جاره ريال مدريد يوم السبت المقبل في مباراة مرتقبة بالدوري.

ولم يحقق أتليتكو أي فوز منذ الانتصار على برشلونة 3-2 في كأس السوبر الإسباني يوم 9 يناير.

طالع أيضا:

كيف يصل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يُسقط النجم الساحلي

إنقاذ إيهاب جلال من المجهول

فاجعة لا تُصدق.. وفاة كوبي براينت

رجال اليد يرفعون رأس مصر