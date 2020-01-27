من أجلك يا براينت.. نيمار يقود سان جيرمان لقهر ليل

الإثنين، 27 يناير 2020 - 00:28

كتب : زكي السعيد

نيمار

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه ليل بهدفين دون رد على استاد بيير ماوري، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

البرازيلي نيمار جونيور سجل هدفي اللقاء.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، بفارق 10 نقاط عن أوليمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

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فيما تجمّد رصيد ليل عند 31 نقطة في المركز السابع.

ليل بدأ المباراة بقوة عندما أطلق البرازيلي لويز أراوجو تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثامنة تصدى لها كيلور نافاس.

لكن باريس سان جيرمان لم يقف متفرجا، فتقدّم في النتيجة في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من نيمار.

في الشوط الثاني دخل باريس سان جيرمان بشراسة، فأطلق كيليان مبابي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيةق 48، لكن مايك ماينيان تصدى ببراعة.

إلا أن تقنية الفيديو أظهرت عرقة تعرض لها مبابي أثناء التسديد، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لـ باريس سان جيرمان.

نيمار بطل الليلة انبرى للتسديد وسجل بنجاح، وأهدى هدفه لـ كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث صادم تزامنًا مع المباراة.

النجم البرازيلي سجل للمباراة السابعة على التوالي هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 15 هدفا إجمالا هذا الموسم في مختلف المسابقات في 17 مباراة خاضها.

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