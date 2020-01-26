الخطورة الأولى.. الشناوي يتألق أمام قذيفة النجم الساحلي

الأحد، 26 يناير 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - الإسماعيلي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أمام أخطر فرص النجم الساحلي بعد أقل من 5 دقائق من انطلاق المباراة.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الفرصة الأولى كانت من نصيب النجم الساحلي وتحديدا كريم عريبي.

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محمد أمين بن عمر استلم كرة من حارس مرماه، قبل أن يمرر لـ كريم عريبي الذي أطلق تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.

تسديدة عريبي وجدت أمامها الشناوي الذي أبعدها لركلة ركنية مرت بسلام في النهاية على مرمى الأهلي.

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