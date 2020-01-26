الخطورة الأولى.. الشناوي يتألق أمام قذيفة النجم الساحلي

تألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أمام أخطر فرص النجم الساحلي بعد أقل من 5 دقائق من انطلاق المباراة.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الفرصة الأولى كانت من نصيب النجم الساحلي وتحديدا كريم عريبي.

محمد أمين بن عمر استلم كرة من حارس مرماه، قبل أن يمرر لـ كريم عريبي الذي أطلق تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.

تسديدة عريبي وجدت أمامها الشناوي الذي أبعدها لركلة ركنية مرت بسلام في النهاية على مرمى الأهلي.

video:1

اقرأ أيضا:

أول هزيمة إفريقية في تاريخ بيراميدز

الإسماعيلي إلى نصف نهائي البطولة العربية

تغيير ملعب مباراة الزمالك ووادي دجلة

أول تصريح من صلاح محسن بعد انضمامه إلى سموحة