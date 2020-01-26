تشاتشيتش: غياب السعيد أثّر على بيراميدز لأنه هداف الفريق

لا يعتقد أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، أن فريقه استحق الخسارة أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

بيراميدز تلقى هزيمته القارية الأولى على الإطلاق، وسقط بهدف دون رد أمام رينجرز في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وصرّح تشاتشيتش بعد المباراة: "بيراميدز قدّم مباراة قوية للغاية، وسيطرنا على مجريات اللقاء، منافسنا كان يلعب بعشرة لاعبين في الدفاع وصنعنا الكثير من الفرص دون أن ننجح في التسجيل".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "رينجرز سجل فرصته الوحيدة في اللقاء".

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وواصل: "الخسارة هي فاتورة اللعب كل 3 أيام. احتجنا إلى استغلال التأهل وإراحة بعض العناصر المجهدة والدفع بلاعبين آخرين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة".

وأكمل: "لا يمكنني لوم اللاعبين على الخسارة، فقد فعلوا كل شيء ممكن، ولم يحالفهم التوفيق في تسجيل الفرص".

وأوضح: "أنتوي والجباس أهدرا العديد من الفرص، أتمنى أن يكونا أكثر إيجابية على المرمى في اللقاءات المقبلة. سنسعى لعلاج مشكلة إهدار الفرص".

وأضاف: "غياب عبد الله السعيد كان مؤثرا لأنه داف الفريق، ولكن توجب إراحته".

وأتم: "ليس أمامنا متسع من الوقت، علينا الاستعداد لمواجهة نادي مصر ثم السفر إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو، نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المرحلة المقبلة".

ولم تُغير خسارة بيراميدز من واقع وصوله لربع نهائي كأس الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته.

الهزيمة أمام رينجرز، هي الخسارة الأولى لـ بيراميدز في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، والأولى له في تاريخه الإفريقي.

ولعب بيراميدز 10 مباريات إفريقية قبل لقاء رينجرز، ولم يتلق طعم الهزيمة أبدا.

وفاز بيراميدز 9 مرات وتعادل مرة ولم يخسر أبدا، والآن السقوط الأول جاء في اللقاء الـ 11 على ملعبه وأمام رينجرز.

ووصل رينجرز للنقطة الخامسة في المركز الثالث خلف المصري صاحب الـ 6 نقاط قبل لقاء الفريق أمام نواذيبو مساء يوم الأحد.

وبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 12 نقطة.





















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