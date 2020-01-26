رسميا - مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب منتخب زامبيا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم تعيين الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق كمدير فني لمنتخب زامبيا.

ويوقع ميتشو على عقد يربطه بالمنتخب الزامبي لمدة عامين، حسمبا أعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكان ميتشو قد أوضح إنه تلقى عدة عروض من فرق ومنتخبات عديدة قبل أيام حين قال "منذ ديسمبر تلقيت العديد من العروض من كل مكان".

وأضاف "عرض علي تدريب بيراميدز المصري والإفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي".

وتابع المدرب الصربي "بالإضافة إلى منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي".

وأشار "علي أن أقرر الحصول على أموال طائلة أو الحصول أموال أقل مع فريق يتبنى مشروعا".

وشدد "شخصياً، أؤمن دائمًا بالمشاريع، لذلك سأرى أي مشروع سوف يلائم أفكاري".

ميتشو قاد الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، حقق الفوز في 8 منها، وتعادل في واحدة، وخسر 4.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

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