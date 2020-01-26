رسميا - مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب منتخب زامبيا

الأحد، 26 يناير 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

زامبيا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم تعيين الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق كمدير فني لمنتخب زامبيا.

ويوقع ميتشو على عقد يربطه بالمنتخب الزامبي لمدة عامين، حسمبا أعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكان ميتشو قد أوضح إنه تلقى عدة عروض من فرق ومنتخبات عديدة قبل أيام حين قال "منذ ديسمبر تلقيت العديد من العروض من كل مكان".

أخبار متعلقة

كالابا لاعب مازيمبي: أتمنى أن يتولى ميتشو تدريب بلادي زامبيا ميتشو: لدي عروض من بيراميدز والوداد ومنتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي مرعي: ميتشو أخبر لاعبي الزمالك بأنه مريض قبل لقاء مازيمبي مرتضى: لم يكن في نيتنا إقالة ميتشو ولكن دعم اللاعبين له "أحرجنا".. والمدرب يُعقب

وأضاف "عرض علي تدريب بيراميدز المصري والإفريقي التونسي ومولودية الجزائر والوداد المغربي".

وتابع المدرب الصربي "بالإضافة إلى منتخبات غانا وزامبيا وزيمبابوي".

وأشار "علي أن أقرر الحصول على أموال طائلة أو الحصول أموال أقل مع فريق يتبنى مشروعا".

وشدد "شخصياً، أؤمن دائمًا بالمشاريع، لذلك سأرى أي مشروع سوف يلائم أفكاري".

ميتشو قاد الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، حقق الفوز في 8 منها، وتعادل في واحدة، وخسر 4.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

طالع أيضا

ما يحتاج الأهلي لتفاديه أمام النجم

جوارديولا: ليفربول بطل الدوري

إنجاز عربي في التنس

مواعيد مباريات الأحد الناري

مصر تتأهب لنهائي اليد أمام تونس

أهداف السبت المثير

ميتشو منتخب زامبيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

فايلر: تأهل الزمالك لا يضغطنا.. ولا ألتفت للمدرجات 9 دقيقة | مصر
من مقتول على يد النازيين إلى أليجري.. هل يسير كونتي على خطى العظماء الستة؟ 20 دقيقة | تقرير في الجول
في الجول يكشف – تفاصيل إصابة بنشرقي.. وموعد حسم موقفه من لقاء دجلة ساعة | الدوري المصري
رسميا - مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب منتخب زامبيا ساعة | إفريقيا
الزمالك ودور الثمانية الإقصائي في دوري الأبطال.. 4 بطولات وانسحاب وكارثة ساعة | إفريقيا
مران الزمالك – كارتيرون يشرف على تأهيل بنشرقي.. وعودة الونش 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك