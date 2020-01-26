كونتي منتقدا وسائل إعلام: وكأننا تعاقدنا مع نصف لاعبي ريال مدريد!

الأحد، 26 يناير 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

كونتي

انتقد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان قول وسائل إعلام إن الفريق الإيطالي أبرم تعاقدات قوية في سوق الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أنه ضم لاعبين جدد لتعويض آخرين.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"انتدبنا (آشلي) يانج لتعويض كوادو أسامواه المصاب، و(فيكتور) موسيس جاء معارا لأن فالنتينو لازارو رحل. نحاول تقوية العديد من الخطوط في الفريق".

وأضاف "أنتم في الإعلام تتعاملون وكأننا تعاقدنا مع نصف فريق ريال مدريد، هذه الرسالة ليست صحيحة".

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وأتم المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "الفريق بشكل عام يفتقد للخبرة ولا يمتلك المقومات اللازمة للفوز رغم ركضه بأقصى سرعة. علينا دائما الحفاظ على السرعة القصوى".

ولا يزال إنتر يحاول التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنام وتقول تقارير إنه اقترب من الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي.

ويسعى إنتر أيضا لانتداب أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي.

ويحاول إنتر تعزيز صفوفه لمواصلة المنافسة القوية في الدوري الإيطالي الذي يحتل وصافته بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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