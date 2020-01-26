سولشاير: علينا أن ننفق بحذر.. تركنا لاعبين لأنهم لا يناسبون ثقافة يونايتد

الأحد، 26 يناير 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد

شدد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ناديه لن ينفق مالا كثيرا في سوق الانتقالات مثلما فعل في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه يستهدف لاعبين يناسبون ثقافة يحاول بناءها في الفريق الإنجليزي.

وقال النرويجي إنه لا يخشى الإقالة في ظل تذبذب النتائج في الموسم الحالي والتي كان آخرها السقوط في ملعبه أولد ترافورد أمام بيرنلي بهدفين دون رد في الدوري يوم الأربعاء.

وصرح مهاجم يونايتد السابق في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية "نتناقش خلف الأبواب المغلقة ولن أتهم أشخاصا بعينهم. هذا بديهي لأنني لو اتهمتك سيتهمني كثيرون. علينا أن ننفق بحذر، أنفقنا كثيرا في آخر 5 أو 6 مواسم، منذ رحل سير أليكس (فيرجسون)، وعلي التأكد بالتعاون مع النادي أننا ننفق المال على الأشخاص المناسبين".

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وواصل سولشاير (46 عاما) "حين جلسنا اتفقنا أنه لابد من تغيير ثقافة النادي. لم يحدث وأن فُرض علي أمر دون موافقتي، لأننا اتفقنا على الأمور حين وقعنا العقود. لهذا لا أخشى على منصبي. بالطبع نحتاج نتائج أفضل من ذلك لكني لن أنفق على شخص غير مناسب".

وأتم "لم أقل: مه، لوددت بقاءهم. بعض من رحلوا لم يناسبوا الثقافة التي أحاول بناءها. لهذا أبقينا على لاعبين نعرف مدى تضحيتهم للنادي".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 34 نقطة مبتعدا بست نقاط عن المربع الذهبي.

ورغم تذبذب النتائج إلا أن النادي لم ينتدب لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحل يونايتد ضيفا على ترانمير روفرز يوم الأحد في دور الـ32 لكأس الاتحاد.

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