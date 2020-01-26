كرة يد – مصر ضد تونس من أجل المجد الإفريقي والشرف الأولمبي.. ونتائج أوروبا تخدم الفراعنة

من أجل المجد الإفريقي وشرف المشاركة في الأولمبياد. تلتقي يد مصر مع تونس اليوم الأحد في نهائي النسخة الـ24 لكأس الأمم الإفريقية في تونس.

نهائي يتكرر للمرة العاشرة تاريخيا من أصل 24 نسخة. دليل يكفيك لفهم خريطة اللعبة في القارة الإفريقية.

مواجهة تتكرر في النهائي للمرة الثالثة على التوالي أيضا. وللمرة الثامنة منذ عام 2004 من أصل 10 نسخ.

تملك مصر 6 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. مقابل 10 ليد تونس صاحبة الرقم القياسي في التتويج بالبطولة.

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مصر وتونس، وبخلاف البحث عن التتويج الإفريقي، فسيكون البحث عن شرف أكبر أيضا، وهو المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

الفائز بنهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، يشارك في أولمبياد طوكيو مباشرة. أما الخاسر، فسيتحول إلى ملحق مع منتخبات من باقي القارات، تحدد قرعته سابقا بالفعل.

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نتائج كافة القارات تؤثر في بعضها بلعبة كرة اليد. ونتائج بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا أيضا خدمت المنتخب المصري، وذلك بعدما تأهل منتخبا إسبانيا، وكرواتيا إلى النهائي، فيما حصد منتخب النرويج المركز الثالث بعد الفوز على سلوفينيا.

الوضع الآن كالتالي..

بطل أمم إفريقيا بين مصر وتونس سيتأهل إلى أولمبياد طوكيو مباشرة. ويتحول صاحبا المركزين الثاني والثالث إلى التصفيات.

الجرعة أجريت بالفعل. إذا خسرت مصر أمام تونس، فستشترك في الملعب بصفتها (ثامن كأس العالم)، وبالتالي ستكون في المجموعة مع منتخبات النرويج، وتشيلي، وكوريا الجنوبية. أول وثاني كل مجموعة يتأهل إلى الأولمبياد، وبالتالي ستكون لـ مصر فرصة جيدة في التأهل.

مصر ستتواجد في تلك المجموعة، نظرا لأن سادس أو سابع العالم سيتأهل بالفعل إلى الأولمبياد مباشرة بين إسبانيا وكرواتيا حسب الفائز بينهما بنهائي أمم أوروبا.

الملحق سيقام شهر أبريل المقبل، وكل مجموعة ستقام في دولة. مجموعة مصر ستقام في النرويج.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأولمبياد. بالتالي النرويج رفقة مصر سيكونا أبرز المرشحين من المجموعة للتأهل.

لكن ماذا عن تونس؟ إذا خسرت تونس نهائي أمم إفريقيا أمام مصر، ستخوض الملحق في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخاسر من نهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وكرواتيا.

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FilGoal.com يستعرض لكم تاريخ مواجهات مصر وتونس في نهائي بطولات إفريقيا.

- حقق المنتخب المصري أربعة ألقاب من أصل ستة على حساب المنتخب التونسي.

- حقق المنتخب التونسي خمسة ألقاب من أصل عشرة على حساب منتخب مصر

وجاء تاريخ المواجهات كاتالي:

1976

في النسخة الثانية من البطولة توج منتخب تونس باللقب للمرة الثانية على التوالي وكانت هذه المرة على حساب مصر 15-14، قبل أن يتم استبعاد نتائج مصر وحرمانها من الميدالية الفضية.

1979

في النسخة الثالثة من مسابقة أمم إفريقيا تغلب منتخب تونس على المنتخب المصري في المباراة النهائية 21-17 في البطولة التي أٌقيمت بدولة الكونغو، ليحقق نسور قرطاج وقتها اللقب الثالث على التوالي في ظل بحث الفراعنة عن اللقب الأول.

1992

نجح المنتخب المصري في الفوز على منتخب تونس بالبطولة التي أقيمت بدولة كوت ديفوار، ليحقق الفراعنة وقتها اللقب الثاني على التوالي

2004

حقق الفراعنة اللقب الرابع في تاريخ مصر بالبطولة بعد الفوز على منتخب تونس 31-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بمصر

2006

رفع المنتخب التونسي رصيده من الألقاب إلى سبعة بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية 26-21 بالبطولة التي أقيمت بتونس

2008

نجح المنتخب المصري في تحقيق لقبه الخامس بالبطولة التي أقيمت بأنجولا بعد الفوز على منتخب تونس 27-25 في المباراة النهائية.

2010

للمرة الرابعة على التوالي أٌقيم نهائي البطولة بين منتخبي مصر وتونس، ورغم تنظيم مصر للبطولة على أرضها إلا أن منتخب تونس نجح في خطف اللقب بالفوز 24-21 في المباراة النهائية.

2016

العودة من جديد للنهائي بين الفراعنة ونسور قرطاج بعد غياب نسختين وحقق منتخب مصر الفوز على تونس 21-19 في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت باستاد القاهرة

2018

نجح المنتخب التونسي في رفع رصيده إلى 10 ألقاب قارية بعد الفوز على مصر في النهائي الذي أقيم بالجابون بنتيجة 26-24.

مشوار الفراعنة ونسور قرطاج في النسخة الحالية

تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بالفوز على منتخبات الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا.

وتربع الفراعنة على صدارة مجموعة ربع النهائي بالفوز على أنجولا والجابون، قبل أن يهزم منتخب مصر فريق الجزائر في نصف النهائي.

أما منتخب تونس فتأهل إلى ربع النهائي بعد الانفراد بصدارة مجموعته بالفوز على منتخبات كاب فيردي، الكاميرون، كوت ديفوار.

كما تصدر مجموعته في الدور ربع النهائي على حساب منتخبات الجزائر والمغرب، قبل أن يفوز نسور قرطاج على أنجولا في نصف النهائي.

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