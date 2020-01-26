مستحيــــــــــــــــل يا إيطاليا.. أتالانتا يُدمر تورينو 7-0 ويحقق أكبر انتصار في تاريخه

نتيجة مروعة جديدة وقعت في الدوري الإيطالي وبطلها كالمعتاد أتالانتا والضحية هذه المرة تورينو.

أتلانتا دمر تورينو بسباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

قبل أن نبدأ في الحديث عن الأهداف، علينا تذكريكم بأن سباعية أتالانتا هي الثانية له هذا الموسم! نعم انتصار مرتين بسباعية.

انتصر بسباعية مقابل هدف على أودينيزي في الجولة التاسعة من الدوري. انتصر بخماسية على ميلان وعلى بارما والآن حقق أكبر انتصار في تاريخه بسباعية مقابل لا شيء.

أكبر انتصار في تاريخ أتالانتا، قبل اليوم السبت، كان أمام أودينيزي 7-1 الموسم الحالي وأمام تريستيينا 7-1 في موسم 1951-52، ولكن الآن الرقم أصبح من نصيب موسم 2019-20.

ويعد السقوط بسباعية مقابل لا شيء، هو أكبر هزيمة في تاريخ تورينو في الدوري الإيطالي، بالتساوي مع هزيمته أمام ميلان عام 1950.

ويبقى أكبر انتصار في تاريخ الكرة الإيطالية من نصيب الجيل الذهبي لـ تورينو عندما سحق أليساندريا بعشرة أهداف دون رد عام 1948.

وسجل أتالانتا أكبر انتصار لأي فريق خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإيطالي.

** أكبر انتصار في تاريخه في الدوري الإيطالي. ** السباعية الثانية هذا الموسم إلى جانب خماسية مرتين. ** أكبر انتصار خارج الديار في تاريخ الدوري الإيطالي. رحبوا معنا بـ أتالانتا الذي اكتسح تورينو 7-0 🔥 pic.twitter.com/5BHESPAfpb — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2020

والآن لنتحدث عن الأهداف.

يوسيب إليتشيتش (ثلاثية)، لويس مورييل (ثنائية)، روبن جوسينس هدف، دوفان زاباتا هدف.

video:1

إليتشيتش افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 17 بعدما استغل خطأ دفاعي من تورينو، ليسدد من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أمام المرمى الخالي.

ثم أطلق روبن جوسينس تسديدة صاروخية في الدقيقة 29 من عند حدود منطقة الجزاء بعد إبعاد دفاع تورينو لعرضية من ركلة ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ أتالانتا حولها دوفان زاباتا في الشباك.

وفي الدقيقة 53 سجل إليتشيتش هدفا لا يُصدق من تسديدة من عند منتصف الملعب تماما.

الحكم احتسب لمسة يد لـ أتالانتا عند منتصف الملعب، ليباغت يوسيب الجميع ويسدد مباشرة في الشباك.

وأكمل إليتشيتش "الهاتريك" في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لـ أتالانتا وهذه المرة حولها لويس مورييل بنجاح في الشباك.

الهدف السابع والأخير جاء عن طريق مورييل في الدقيقة 88 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل أتالانتا للنقطة 38 في المركز الرابع بالتساوي مع روما، بينما تجمد تورينو عند النقطة 27 في المركز العاشر.

اقرأ أيضا:

المقاصة يقترب من استقدام مدرب جديد

ماذا قال فايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

الزمالك إلى الدور المقبل في إفريقيا

سيناريوهات تأهل الأهلي

سقوط برشلونة