في ذكرى تأسيسه رقم 130.. إشبيلية يقهر غرناطة في دربي الأندلس

فاز إشبيلية على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

لوك دي يونج، ونوليتو سجلا هدفي إشبيلية في الشوط الأول.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز 12.

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إشبيلية احتفل في 25 يناير بذكرى تأسيسه رقم 130، ونجح في الاحتفال مع جماهيره بالصورة المثالية.

🎂 El #SevillaFC celebra hoy su 1⃣3⃣0⃣ aniversario demostrando ser eternamente joven. ⚽️👶🏻😄#SevillaFC130 #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2020

الفوز هو الأول لـ إشبيلية في المباريات التي يخوضها بذكرى تأسيسه بالقرن 21، إذ لعب في 25 يناير 5 مرات سابقة منذ بداية القرن، وخسرها جميعا.

كما فاز إشبيلية على غريمه غرناطة ذهابا وإيابا في الدوري الإسباني للمرة الثالثة فقط تاريخيًا، بعد موسمي 1959\1960 و2013\2014.

فيما خسر غرناطة مباراته السابعة على التوالي خارج ملعبه، والسادسة على التوالي دون أن يسجل، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ موسم 1959\1960.

إشبيلية افتتح التسجيل مبكرا بواسطة الهولندي لوك دي يونج الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي، بعد عرضية القائد خيسوس نافاس.

ليصل نافاس إلى التمريرة الحاسمة رقم 73 في مسيرته بالدوري الإسباني، وهو ثالث أكثر اللاعبين إخراجا للتمريرات الحاسمة من اللاعبين الحاليين بعد ليونيل ميسي (166)، وخواكين سانشيز (91).

قبل أن يضيف نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد تمريرة سيرخيو ريجيلون المعار من ريال مدريد.

واحتسب الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز ركلة جزاء لـ غرناطة في الشوط الأول، لكنه ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ليخرج إشبيلية منتصرا في دربي الأندلس.

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