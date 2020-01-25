مؤتمر جاريدو: أنا من حققت آخر بطولة إفريقية لـ الأهلي

السبت، 25 يناير 2020 - 22:36

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

رمضان صبحي - جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

أرجع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي التونسي الفضل لنفسه في فوز الأهلي بآخر لقب إفريقي له وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويلعب الأهلي ضد النجم مساء الأحد، في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب السلام.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الكل يعلم أن آخر بطولة حصل عليها الأهلي كانت خلال تواجدي كمدير فني للفريق الأحمر".

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المدرب الإسباني أضاف "المباراة بالتأكيد صعبة والمنافسة لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة، ومستويات الفريق متقاربة للغاية".

وواصل تصريحاته "فريقنا يضم عناصر مميزة وثقتي بهم كبيرة للغاية، أما نتائجنا المحلية لا تمثل ضغط علينا بدليل تصدرنا لمجموعة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "لا نعاني من تأثير بسبب غياب ياسين الشيخاوي أو الحارس الأساسي وذلك بعد قيد علاء الدين أيوب حارس المرمى".

ويتصدر النجم المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي الذي يأتي في المركز الثالث بـ7 نقاط.

وكان جاريدو قاد الأهلي للفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية في عام 2014.

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