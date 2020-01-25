مؤتمر ربيعة: معدن الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة.. وننتظر جماهيرنا أمام النجم

يرى رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بأن معدن الفريق الحقيقي، يظهر في الأوقات الصعبة.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي مساء غد الأحد على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "نعيش حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد النقاط الثلاث في مباراة الغد أمام النجم الساحلي".

وأضاف "الجميع داخل الفريق يقدر جيدًا صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال السوداني اليوم على بلاتينوم، ولكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف بأقدامنا".

ربيعة أتبع "معدن لاعبو الأهلي يظهر دائما في المواقف الصعبة، وجماهير الأهلي تعي هذا الأمر جيدًا، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدا، وسنكون على قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاث".

مدافع الأهلي واصل "الجهاز الفني يتعامل بشكل نفسي أكثر من رائع مع اللاعبين، والتحضيرات للمباراة تتم بشكل جيد جدًّا، كما هو الحال مع جميع المباريات، خاصة أن هناك نظامًا نسير عليه في جميع المباريات، ولدينا تركيز شديد لتحقيق هدفنا في مباراة الغد".

وأتم "لا نفكر سوى في مواجهة الغد أمام النجم الساحلي التونسي، وننتظر جماهيرنا العظيمة لدعمنا ومساندتنا في مواجهة الغد المهمة في المشوار الإفريقي".

ويحتاج الأهلي لحصد 3 نقاط على الأقل للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على كل سيناريوهات تأهل الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف الثنائي النجم الساحلي (9 نقاط) والهلال السوداني (9 نقاط).

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